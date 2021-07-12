«Ей нужен психиатр»: Соловьёв ответил Бузовой на обвинения в «абьюзинге»

Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал недавние обвинения в унижении женщин, выдвинутые певицей Ольгой Бузовой. Журналист посчитал, что исполнительница страдает «болезнью Уткина». Об этом он заявил изданию StarHit.

Ей нужен хороший психиатр. У неё болезнь Уткина, когда человек употребляет слова, о значении которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдётся человек, который не станет всё это терпеть, — заявил Соловьёв.

Он также добавил, что исполнительница не обладает достаточным талантом, и посоветовал Бузовой найти специалиста «по пению и актёрскому мастерству». При этом он отметил: несмотря на высшее образование, участие в проекте «Дом-2» привело к полной деградации певицы.

Ранее телеведущая заявила, что Владимир Соловьёв регулярно занимается оскорблением женщин. В историях в своём Instagram она подчеркнула, что не может принять мужчину, который плохо обращается с женщинами. Она уверена, что такое поведение — это «дно».