«Эх Серёжа, Серёжа»: Собчак намекнула на предательство Шнурова

https://static.news.ru/photo/c5abd4e0-a5be-11eb-9f65-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак ответила музыканту и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его интервью, в котором он назвал её «сковородкой, в которую можно плюнуть, и она зашипит», а также сравнил с «тёлками» на светских раутах. Собчак фактически обвинила исполнителя в предательстве в своём посте в Instagram.

Может ты и правда «любую тёлку» зовёшь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «тёлками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. И мне было больно, когда ты просто пропал. Но гораздо больнее, когда вдруг <...> ты выложил отвратительные стихи про мои личные отношения. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож? — написала блогер.

Собчак также отметила падающую популярность Шнурова, так как раньше музыкант «разговаривал с миллионами», а каждый клип или интервью становились событием, однако после «метаморфоз» видео с шоуменом собирают слишком мало просмотров.

В этом же интервью Надежде Стрелец Шнуров объяснил причины своих постоянных нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину. Вместе с ними звезда являлся наставником девятого сезона проекта «Голос» на Первом канале. Музыкант всегда отличался своенравностью и едкими высказываниями в адрес исполнителей. Как объяснил певец, он начал конфликтовать с коллегами только после того, как они стали вместе вести шоу. По словам Шнурова, скандалами он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.

Ранее Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого. Шнуров не только не стал критиковать выступления подопечных своего «заклятого друга» Басты, а даже сделал ему комплимент.