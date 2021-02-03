Егора Крида раскритиковали за неприличный жест на съёмках детского «Голоса»

https://static.news.ru/photo/3ff5db1c-661b-11eb-b14f-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/egorkreed

В соцсетях раскритиковали поп-исполнителя Егора Крида за фотографию с неприличным жестом, которую он опубликовал со съёмок нового сезона шоу «Голос.Дети».

Фотографию артист опубликовал в Instagram, но позже удалил. В новом сезоне детского шоу Крид будет одним из наставников участников. «А зачем это показывать? На детском шоу?», «„Голос.Дети“ и такое. Низко, однако», писали под снимком подписчики исполнителя.

Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый, — пытался оправдаться Крид, но позже решил удалить фотографию.

Артист опубликовал ещё несколько фото со съёмок нового сезона шоу, но на них он неприличных жестов не показывает. О дебюте Крида в роли наставника стало известно 1 февраля.

Как сообщал NEWS.ru, кроме Крида наставниками в новом сезоне шоу «Голос.Дети» станут Светлана Лобода и Баста. При этом Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.