https://static.news.ru/photo/d3705630-5deb-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочери актёров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось четыре года. Те, кто не смог посетить детский праздник, поздравили девочку по видеосвязи. Звонок Егора Крида взволновал Мию больше всего.

Егор Крид позвонил! Я аж вспотела! — цитирует Teleprogramma Мию.

Её мать подтвердила, что звонок Крида был лучшим подарком для дочери. Был ли на дне рождения Мии Павел Прилучный, изданию выяснить не удалось. Супруги недавно расстались.

Как писал NEWS.ru, фильм «(Не) идеальный мужчина» стал лидером российского проката. Лента режиссёра Марюса Вайсберга с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях за первые четыре дня собрала 297,5 млн рублей. Фильм рассказывает о девушке, которая после расставания с молодым человеком устраивается на работу в компанию по продаже роботов и влюбляется в одного из них.