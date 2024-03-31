Крид хочет заработать на женских трусах «Только никому»: Егор Крид планирует выпускать женское нижнее белье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Крид

Telegram-канал «Только никому» пишет, что на одном из своих стримов рэпер Егор Крид заявил, что собирается выпускать женское нижнее белье. Авторы канала в шутку допустили, что продукцию артиста можно будет продавать на одном из популярных маркетплейсов, так как сейчас там очень популярно нижнее белье с его изображением.

Ранее американская актриса Кристен Стюарт вышла на публику в Нью-Йорке в нижнем белье. 33-летняя звезда «Сумерек» дополнила образ расстегнутой рубашкой и красными туфлями на высоком каблуке. Актриса подчеркнула свой внешний вид аксессуарами. Она выбрала солнцезащитные очки рубинового цвета и черную сумку от бренда Chanel. Волосы Стюарт были зачесаны назад.

На 96-й церемонии вручения премии «Оскар» у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье. Звезда Голливуда победила в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».

Стилист Анна Скороходова рассказала о главных трендах этой весны. По ее словам, образы становятся более строгими и геометричными. Приталенность относится практически ко всем предметам одежды — от жакетов и платьев до пальто. Кроме того, в моду входит бельевой стиль: одежда с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельем напоказ.