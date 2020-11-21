Егор Крид на камеру удалился из TikTok

https://static.news.ru/photo/8bd7dec8-2c7c-11eb-809e-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Егор Крид снял на камеру, как он удаляется из сети TikTok. Сообщение певец опубликовал на своей странице в Instagram.

«Стоило удалить приложение, и молодняк сразу же обрадовался. Ведь как: Крид пришёл на их платформу и забрал у них всё ещё и там... Но никто не помнит, что я зарегался там ещё тогда, когда многих в помине не было, про музыку вообще молчу», — пояснил Крид.

Певец также обратился к своим поклонникам и поблагодарил их за верность и любовь.

На сегодня пензенский музыкант занимает вторую строчку рейтинга самых богатых звёзд российского шоу-бизнеса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные выложили в Интернет личные мобильные номера российской телеведущей Ольги Бузовой и певца Егора Крида. Сам артист в своих социальных сетях об этом не сообщал.