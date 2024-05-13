Егор Крид и SHAMAN попали в «черные списки» «Русской медиагруппы» Юркисс: SHAMAN попал в «черные списки» РМГ после отказа от поездки на Донбасс

Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» Юрий Киселев, известный также под псевдонимом ЮрКисс, признался StarHit, что певцы Егор Крид, Тимати и SHAMAN включены в так называемый «черный список» на ресурсах РМГ. По его словам, он сам не участвует в их формировании, поэтому имеет лишь поверхностное представление о процедуре включения туда артистов.

Киселев-младший подчеркнул, что для попадания артиста в черный список нужны существенные основания. По его словам, основанием для этого могут стать случаи, когда артист выступает против лейбла, обманывает его руководство, срывает концерты или иные мероприятия. Именно так, в частности, произошло с исполнителем SHAMAN, который отказался от заранее оговоренной поездки на Донбасс и тем самым подвел руководство лейбла.

Одна из первых историй по раскрутке SHAMAN была поездка на Донбасс. И день в день SHAMAN отказывается по какой-то вообще надуманной причине. <...> Он подвел холдинг, поэтому оказался в черном списке, — рассказал певец.

Исполнитель также опроверг информацию о том, что причиной попадания в эти «черные списки» были напряженные отношения с Кридом или отказ Тимати спеть дуэтом с Юркиссом. Киселев-младший заявил, что никогда не хотел петь с Тимати, тем более что разговоров о дуэте у них не было, а Крид попал в «стоп-списки» еще до того, как у него и ЮрКисса возник «напряг» в отношениях.

До этого ЮрКисс рассказал, что его отец Владимир Киселев изначально был готов помочь в продвижении SHAMAN, но внезапный отказ исполнителя от поездки на Донбасс поставил крест на этих планах. Исполнитель подчеркнул, что Киселев-старший «не приемлет» предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает и не позволяет никому с собой так поступать. Кроме того, по словам ЮрКисса, SHAMAN предал доверие и доброе отношение продюсера.