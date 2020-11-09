Восемнадцать комнат, четыре кухни: Кончаловский показал свой особняк

https://static.news.ru/photo/702443aa-228c-11eb-867d-fa163e074e61_660.jpg Егор Кончаловский Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Егор Кончаловский провёл экскурсию по своему дому в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

Ведущая программы Лера Кудрявцева рассказала, что в особняке режиссёра площадью 600 квадратных метров 18 комнат, среди них — четыре кухни, пять ванных комнат, три кабинета, сауна, солярий. При этом есть даже импровизированный массажный кабинет.

В доме Кончаловского огромный штат прислуги. Для них в особняке имеется небольшая квартира. Сам режиссёр рассказал, что отлично ладит со своими помощниками.

Хотя был один помощник, проблемный. У него был недостаток. Он в машине жаловался на жизнь. Рассказывал, как его кинул предыдущий начальник. В этот момент он однажды въехал в другую машину, — сообщил Кончаловский.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая гражданская жена Егора Кончаловского Любовь Толкалина призналась подписчикам, что она замужем. Для Толкалиной это первое замужество, несмотря на то что она 20 лет прожила с Егором и родила ему дочь Марию. Пара так и не оформила отношения, а три года назад рассталась.