https://static.news.ru/photo/4eb33492-1f31-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Егор Дружинин Фото: egordruzhinin/vk.com

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.

По его словам, Примадонна является «художником, который постоянно в поиске». С ней бесполезно спорить. Окружению остаётся лишь делать то, что она говорит, так как у неё больше опыта.

С ней работать сложно — это не то слово. Пока ты не добьёшься результата, который ей нужен, — не закончишь. Она не матерится, но, знаете, лучше бы материлась, — признался танцор.

Он добавил, что артистка может быть резкой к людям, которые попали в проект через кого-то. Люди боятся её тяжёлого взгляда, по которому сразу видно, что она недовольна и надо всё менять, передаёт Starhit.

Ранее Пугачёва призналась, что у неё «никогда не было нормальной семьи» из-за музыкальной карьеры, поэтому она не скучает по сцене. Она подчеркнула, что несмотря на это, дорожит любовью своих зрителей, писал NEWS.ru.