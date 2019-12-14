Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
По его словам, Примадонна является «художником, который постоянно в поиске». С ней бесполезно спорить. Окружению остаётся лишь делать то, что она говорит, так как у неё больше опыта.
С ней работать сложно — это не то слово. Пока ты не добьёшься результата, который ей нужен, — не закончишь. Она не матерится, но, знаете, лучше бы материлась, — признался танцор.
Он добавил, что артистка может быть резкой к людям, которые попали в проект через кого-то. Люди боятся её тяжёлого взгляда, по которому сразу видно, что она недовольна и надо всё менять,
Ранее Пугачёва призналась, что у неё «никогда не было нормальной семьи» из-за музыкальной карьеры, поэтому она не скучает по сцене. Она подчеркнула, что несмотря на это, дорожит любовью своих зрителей, писал NEWS.ru.
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