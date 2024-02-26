«Его не переваривают»: стало известно об отношении бойцов СВО к Киркорову Глава ФПБК Бородин: участники СВО «не переваривают» Киркорова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Участники специальной военной операции России на Украине «не переваривают» народного артиста РФ Филиппа Киркорова, заявил в беседе с НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, никто не простил певца, как и других звезд с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, включая Диму Билана.

В зоне спецоперации его (Филиппа Киркорова. — NEWS.ru) никто не ждет, я общаюсь с командирами. Вчера мне звонил командир, который в Авдеевке находится, он говорит: «Здесь его видеть никто не хочет, никто его тут не переваривает». Такие, как Киркоровы, Ивлеевы, Биланы, <...> думали, что они там отчистятся. Думали, что зона спецоперации — это церковь, которая может все простить. Нет. Никто их не простил, никто их там видеть не хочет, — рассказал Бородин.

Глава ФПБК считает, что у россиян «будут вопросы» к тем, кто решил вернуть Киркорова в телеэфиры. Как подчеркнул Бородин, люди считают, что артист пропагандирует в стране ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее предположил, что Киркорова вернули в эфир российского телевидения только после его поездки в ДНР. По его словам, народный артист построил карьеру на «скандалах и пересудах».