Ефремов неожиданно зарегистрировался в Telegram

https://static.news.ru/photo/51c3071e-abd3-11ea-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова. Однако пока непонятно, сам ли он завёл себе аккаунт или это сделал с его номера кто-то другой.

По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибший работал водителем в службе доставки продуктов. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. Все они живут в Рязани.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.