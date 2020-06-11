Ефремов неожиданно зарегистрировался в Telegram

В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова. Однако пока непонятно, сам ли он завёл себе аккаунт или это сделал с его номера кто-то другой.
По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.
ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибший работал водителем в службе доставки продуктов. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. Все они живут в Рязани.
По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.
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