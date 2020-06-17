Ефремов хотел попасть в СИЗО

https://static.news.ru/photo/5c17fdc2-b0ca-11ea-84e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актёр не хотел попадать под домашний арест. По его словам, он выражал готовность оказаться в следственном изоляторе.

Юрист отметил, что его подзащитный сразу осознал всю ситуацию, передаёт Mash. Об этом он рассказал после допроса в МВД. Затем сотрудники ФСИН сопроводили его до квартиры, в которой он отбывает домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, который актёр не стал опротестовывать.

Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать родственникам Захарова материальную помощь. Однако те отказались её принимать и потребовали справедливого суда.

Адвокат артиста Эльман Пашаев утверждал, что Ефремов перебрал с алкоголем накануне ДТП, потому что у него умер близкий друг.