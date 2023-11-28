«Ее жизнь настроена на Россию»: о чем рассказал гитарист Пугачевой «МК»: гитарист Пугачевой заявил, что ее жизнь настроена на Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что не видит ничего странного в приезде артистки в Россию. Почему исполнительница периодически возвращается в родную страну и может ли остаться здесь насовсем?

Зачем Пугачева приезжала в Россию

По словам Левшина, жизнь Пугачевой настроена на Россию и общественность рано или поздно узнает о ее дальнейших планах.

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. Она находится в полете. Алла — взрослый человек, сама решит. Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — заявил артист в интервью «МК».

Отвечая на вопрос, зачем Пугачева приезжала в Россию, Левшин предположил, что визит мог быть связан как с личной жизнью, так и с творческой деятельностью певицы.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Александр Левшин

«У нее есть текущие вопросы, я думаю, и юридические, и творческие. Она гражданин РФ, имеет право перемещаться по миру. В этом нет никакой проблемы», — отметил гитарист.

Зачем Пугачева записала песни в России

Левшин признался, что обрадовался визиту Пугачевой на студию в Твери, где она записала несколько песен.

«Больше меня порадовало, что она заезжала к нашим друзьям на студию в Твери. В свое время мы там много песен записали — „Позови меня с собой“, например. Раньше мы там зависали по несколько суток», — сказал он.

Гитарист объяснил, почему Пугачева записала песни на студии в России, хотя ранее заявляла, что возвращаться на сцену не собирается.

«Алла — человек мотивированный. Если она что-то решила, нашла тексты, музыку, обязательно сделает. Пугачева — очень талантливый человек и стратег», — указал Левшин.

Музыкант добавил, что в приезде Пугачевой в Россию нет ничего странного.

«Она, понятно, обуреваема какими-то своими задачами. У нее был сложный маршрут: Псков — Москва — Тверь — Санкт-Петербург, потом она уехала в семью. Лично я не вижу никакой странности в ее приезде», — констатировал гитарист.

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Когда и зачем Пугачева приезжала в Россию

О приезде артистки в Россию стало известно 2 ноября. Как сообщалось, Пугачева вернулась, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с детьми.

На следующий день после приезда в Россию певица отправилась в Тверь в студию звукозаписи «Салам».

Позднее Лалетин подтвердил РИА Новости, что артистка действительно записала три композиции, однако, по его словам, это было сделано для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — сообщил он.

Где сейчас Пугачева

Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаются на Кипре после отъезда из Израиля на фоне начала войны страны с ХАМАС.

Супруги купили недвижимость в Лимасоле в 2017 году. В обмен на инвестиции они могли оформить местное гражданство. Апартаменты артистов расположены в самом дорогом жилом комплексе города — в башне One.

Как сообщалось, Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников: продюсеры певицы сейчас обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений на Кипре и в ОАЭ. Гонорар артистки составит $500 тыс.

Также была информация, что продюсеры могут организовать выступление Пугачевой в Москве, если оно пройдет без внимания со стороны прессы и без съемок на телефоны.

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