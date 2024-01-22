«Ее заказали»: Джигурда о нетрезвой Волочковой Джигурда назвал Волочкову богиней без комплексов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве сообщил, что не считает балерину Анастасию Волочкову алкоголиком, потому что она танцует «каждый день» и постоянно находится на виду. По его словам, артистку «заказали». Джигурда отметил, что «вся Россия пьет водку и ничего».

То, что Волочкова — алкашка, распространяется уже больше 10 лет, когда ее заказали. Это что за алкоголичка такая, которая танцует каждый день у станка. Она — богиня без комплексов. Она живая, положила на вас, на рейтеров. Она бывает трезвой и бывает выпившей. Вся Россия пьет водку, и ничего. Если бы я не был женат на Анисиной, пошел бы в гарем к Волочковой, потому что одного меня не хватит, — сообщил Джигурда.

Ранее Джигурда признался, что никогда не изменял своей жене фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

До этого Джигурда заявил, что мог стать депутатом украинской Рады, а также кандидатом в президенты Украины, однако не стал этого делать. По словам артиста, он выразил несогласие с политикой украинской власти после того, как «нацики сожгли людей» в одесском Доме профсоюзов. Речь о гибели пророссийских активистов в результате городских стычек 2 мая 2014 года. Тогда 42 человека погибли из-за пожара, четверо — раньше, во время уличных беспорядков. Во время них также погибли двое сторонников Евромайдана.