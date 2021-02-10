Эдита Пьеха в третий раз стала прабабушкой

https://static.news.ru/photo/3eaed5ee-6bb4-11eb-bae2-96000091f725_660.jpg Эдита Пьеха Фото: Valeriy Matusov/Russian Look

Эрика Быстрова, внучка певицы Эдиты Пьехи, родила девочку.

У 34-летней женщины уже есть семилетняя дочь Василиса. Брат Быстровой Стас Пьеха подтвердил появление новой племянницы в беседе с KP.RU.

Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи, — сообщил артист.

Стас Пьеха отказался раскрывать имя девочки, посчитав, что делать это следует только с разрешения сестры. Он отметил, что с ребёнком и его мамой всё хорошо. Рожала Быстрова в роддоме при ГКБ имени Юдина в Москве.

Сразу после родов начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы. Как будто бы не отключались от этого процесса, — добавил певец.

Стас Пьеха владеет клиникой комплексного лечения алкоголизма и наркомании. Он ранее признавался, что занимается делами учреждения вместе с Быстровой.

83-летняя Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз. Сын её внука и модели Наталии Горчаковой появился на свет в марте 2014 года.

9 февраля у британской принцессы Эжени родилась дочь, сообщал NEWS.ru. Королева Елизавета II, таким образом, стала прабабушкой в девятый раз.