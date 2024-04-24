«Единственная правильная власть»: Михайлов об отношении к политике и Путину Михайлов назвал Путина единственно правильным президентом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов на творческой встрече по случаю юбилея заявил, что считает президента Владимира Путина единственно правильной властью. По его словам, главе государства удалось определить линию для всей страны. Артист подчеркнул, что сейчас губернаторы на местах — прямое продолжение президента, передает корреспондент NEWS.ru.

Это правда единственная правильная власть. Это очень важный момент, что наш президент правильную линию делает для всех людей. Я всегда приезжал в регионы и говорил, что если человек [у власти] что-то неправильное делает, то его надо к суду. Сейчас посмотрите, губернаторы — прямая линия власти. Президент сказал, они сделали, — заявил Михайлов.

По его словам, в стране существует иерархия: Бог, церковь, власть, семья, любовь. Как только государство откажется от этой установки, россияне перестанут иметь право на будущее, считает певец.

На мероприятии Михайлов также признался, что отказался от американской визы. Певец объяснил, что в текущей обстановке и при существующих западных ценностях он не хочет ездить в США. При этом музыкант добавил, что не хочет учить английский язык и считает, что все должны говорить по-русски.