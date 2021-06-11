Эдгард Запашный сделал «ставку» на матч Россия—Бельгия

https://static.news.ru/photo/12104dfa-cb82-11eb-bbcb-96000091f725_660.jpg Эдгар Запашный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная Бельгии по футболу всегда отличалась «мощью», но и команда России «сейчас не подводит», поэтому ставка такая — либо подопечные Станислава Черчесова выиграют, либо встреча закончится ничьёй, сделал прогноз на матч гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в разговоре с NEWS.ru.

Я, почему-то, верю, что наши справятся с бельгийцами. У нас, в принципе, сейчас хороший состав. Понятно, что основная ставка у нас на мощь Дзюбы, на его голову, он умеет хорошо использовать стандарты. <...> Мне кажется, сейчас такой состав Черчесов подобрал, что несколько человек могут стрельнуть, всё зависит от стартового состава, кому он доверит первый матч. Но там есть, кому забивать, — отметил Запашный.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная РФ свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова также встретятся с финнами и датчанами в группе B.

Выход сборной РФ из группы B Евро-2020 станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «порядок бьёт класс, когда средний коллектив» за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.

Ранее известный российский журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от игры сборной РФ по футболу на стартующем чемпионате Европы. По словам телеведущего, он собирается как минимум посмотреть первую игру национальной команды в своей группе.