Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата Аскольда

https://static.news.ru/photo/70968a6e-288b-11eb-8ada-fa163e074e61_660.jpgЭдгард и Аскольд ЗапашныеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о самочувствии брата Аскольда, которого спешно госпитализировали в больницу. По словам артиста, у худрука Большого Московского цирка на Вернадского «немножко скакануло давление».
Эдгард Запашный подтвердил, что его знаменитый брат действительно находится в Первой Градской больнице. У Аскольда упала температура, сейчас он находится под контролем врачей.
Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повёл, — рассказал дрессировщик в интервью Пятому каналу.
Состояние 43-летнего Аскольда Запашного сейчас оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у народного артиста случилась артериальная гипотензия.