Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата Аскольда

https://static.news.ru/photo/70968a6e-288b-11eb-8ada-fa163e074e61_660.jpg Эдгард и Аскольд Запашные Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о самочувствии брата Аскольда, которого спешно госпитализировали в больницу. По словам артиста, у худрука Большого Московского цирка на Вернадского «немножко скакануло давление».

Эдгард Запашный подтвердил, что его знаменитый брат действительно находится в Первой Градской больнице. У Аскольда упала температура, сейчас он находится под контролем врачей.

Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повёл, — рассказал дрессировщик в интервью Пятому каналу.

Состояние 43-летнего Аскольда Запашного сейчас оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у народного артиста случилась артериальная гипотензия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве. На данный момент известно, что артисту стало плохо 16 ноября около 22:00.