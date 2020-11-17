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Эдгард Запашный рассказал о состоянии брата Аскольда

07:15, 17 ноября 2020 902
Эдгард и Аскольд Запашные Эдгард и Аскольд Запашные Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о самочувствии брата Аскольда, которого спешно госпитализировали в больницу. По словам артиста, у худрука Большого Московского цирка на Вернадского «немножко скакануло давление».

Эдгард Запашный подтвердил, что его знаменитый брат действительно находится в Первой Градской больнице. У Аскольда упала температура, сейчас он находится под контролем врачей.

Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повёл, — рассказал дрессировщик в интервью Пятому каналу.

Состояние 43-летнего Аскольда Запашного сейчас оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у народного артиста случилась артериальная гипотензия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в Первую Градскую больницу в Москве. На данный момент известно, что артисту стало плохо 16 ноября около 22:00.

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