«Дзюблю левой»: Джигурда рассказал о месяцах без женщин

https://static.news.ru/photo/63157906-3c5c-11eb-8860-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Народный артист Чечни 59-летний Никита Джигурда откровенно признался в том, что десять месяцев у него нет секса и ему из-за периода самоизоляции и пандемии приходится заниматься самоудовлетворением. Артист даже назвал этот процесс в честь футболиста Артёма Дзюбы, ранее замешанного в скандале с интимными фото.

Я уже десять месяцев без секса. Поэтому уже три раза я «дзюбил» левой рукой, — признался актёр в интервью порталу «Дни.ру».

По словам актёра, он делал это во время того, как разговаривал по телефону со своей бывшей женой — олимпийской чемпионкой в танцах на льду Мариной Анисиной. Джигурда отметил, что в этот момент Марина говорила ему приятные слова. По словам артиста, таким образом он «сублимирует энергию через любовные практики».

Недавно шоумен заявил, что готов заменить Александра Колтового в шоу на НТВ «Звёзды сошлись». Его ведущий Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла.

Джигурда считает, что украсил бы эту программу, ведь он «мягко умеет говорить и шайбу давать», а также прекрасно понимает редакторов, писал NEWS.ru.