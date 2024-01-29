Дзюба захотел сняться в кино Дзюба заявил, что готов присоединиться к касту сериала «Золотое дно»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Артем Дзюба

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на комментарии интернет-пользователей, заметивших его сходство с актером Павлом Поповым из нового отечественного сериала «Золотое дно». Спортсмен на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился, что посмотрел картину. Он назвал съемку качественной и отметил, что не прочь присоединиться к касту.

Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнил «Миллиарды», кто смотрел, пишите. <...> Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите, — написал он.

Дзюба добавил, что не увидел своего сильного сходства с Поповым. При этом он отметил, что артист в сериале сыграл «классно». Спортсмен также обратился к публике с просьбой перестать отмечать его в постах про «Золотое дно».

Ранее сообщалось, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая российским режиссером Михаилом Локшиным, возглавила кинопрокат в России и СНГ. Картина за выходные с 26 по 28 января собрала 428 млн рублей.

Кинокритик Сергей Сычев ранее назвал радикальной идею экранизировать роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, по его мнению, она рабочая и зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.