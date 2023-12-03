Джулия Робертс раскрыла альтернативную концовку «Красотки»: о чем она Джулия Робертс рассказала Daily Mail об альтернативной концовке «Красотки»

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Американская актриса Джулия Робертс рассказала, что изначально финал в культовом фильме «Красотка» должен был быть другим. Какой могла быть концовка и какие еще подробности о картине раскрыла Робертс?

Что за альтернативная концовка фильма «Красотка»

Как рассказала Робертс в интервью изданию Daily Mail, по первоначальному сценарию ее героиня, проститутка Вивиан Уорд имела проблемы с наркотической зависимостью. В финале картины герой Ричарда Гира Эдвард Льюис должен был бросить Вивиан, оставив ей определенную сумму денег.

«Вивиан была наркоманкой, и в финале он (Эдвард, другой главный герой — NEWS.ru) оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — заявила Робертс.

Как должен был называться фильм «Красотка»

Джулия Робертс раскрыла, что изначально фильм носил название $3000 — это отсылка к сумме, которую Эдвард заплатил Вивиан, чтобы она проводила с ним время.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

«Это должен был быть гораздо более мрачный фильм под названием „$3000“», — сообщила актриса.

Как уточнила Робертс, фильм с таким названием и сценарием так и не увидел свет, поскольку компания, которая занималась его разработкой, закрылась. После этого над созданием ленты начал работать Disney, и фильм получился таким, каким его знает широкий зритель.

«Я получила эту роль в этом фильме и чувствовала себя по-настоящему гордой, но, когда продюсерская компания закрылась и фильм исчез, я была раздавлена. Но потом Disney подхватил это, что казалось таким невероятным, и сделал это забавным», — призналась Джулия.

О чем фильм «Красотка»

Съемки фильма стартовали 24 июля 1989 года, а закончились 18 октября. Премьера картины прошла 23 марта 1990 года в Канаде и США.

Режиссером ленты выступил Гарри Маршалл, а главные роли исполнили Джулия Робертс и Ричард Гир. Кроме того, в фильме снялись Ральф Беллами, Эми Ясбек, Джейсон Александер, Гектор Элизондо, Лора Сан Джакомо, Элинор Донахью и Джудит Болдуин.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

По сюжету картины влиятельный бизнесмен Эдвард Льюис приезжает в Лос-Анджелес для завершения сделки по приобретению крупной судостроительной фирмы. В личной жизни у Эдварда разлад — его подруга жалуется на недостаток внимания и отказывается ехать в Лос-Анджелес, чтобы составить Эдварду компанию. Пара принимает решение расстаться.

Покидая деловую вечеринку на Голливудских холмах, Эдвард берет автомобиль своего адвоката и компаньона, дорогой и непростой в управлении Lotus Esprit, и, сбившись с дороги, заезжает на Голливудский бульвар в квартал красных фонарей, где встречает уличную проститутку Вивиан Уорд. У Вивиан проблемы с деньгами. Ее подруга и коллега Кит де Лююка вовремя заметила машину Эдварда и настояла, чтобы Вивиан подошла «снять клиента». Поскольку Эдвард испытывает затруднения с вождением, Вивиан указывает ему путь до отеля Beverly Wilshire Hotel, где он остановился. В результате Эдвард предлагает Вивиан составить ему компанию на ночь.

Утром, в очередной раз столкнувшись с необходимостью присутствовать на неформальных встречах при переговорах, он просит Вивиан остаться с ним до конца недели и сопровождать в качестве «подруги». Шесть дней и шесть ночей эскорта стороны оценивают в $3000, при этом Эдвард обещает профинансировать смену гардероба Вивиан, чтобы она выглядела девушкой из высшего общества.

В результате Эдвард и Вивиан влюбляются друг в друга. В финале картины, когда девушка намеревалась уехать из города, Эдвард, несмотря на свою боязнь высоты, взбирается к ней в квартиру по пожарной лестнице.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Какие награды и номинации у фильма «Красотка»

Картина была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (Джулия Робертс). Фильм является обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле (Джулия Робертс), а также 3 номинации: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая мужская роль в комедии или мюзикле (Ричард Гир), лучшая мужская роль второго плана (Гектор Элизондо).

Также лента имеет четыре номинации на премию BAFTA: лучший фильм (Арнон Милчэн, Стивен Ретер, Гарри Маршалл), лучшая женская роль (Джулия Робертс), лучший дизайн костюмов (Мэрилин Вэнс), лучший оригинальный сценарий (Дж. Ф. Лоутон).

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