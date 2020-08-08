Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

https://static.news.ru/photo/22238b00-d96e-11ea-9bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kento Nara/Global Look Press

О беременности возлюбленной 47-летней звезды Голливуда Джуда Лоу заговорили ещё в начале марта, когда Филиппу Коэн заметили на улице Лондона с округлившимся животом. А недавно она продемонстрировала подтянутую фигуру, благодаря чему поклонники поняли, что у них уже родился ребёнок. Пока звёздная пара не комментирует появление малыша на свет и не раскрывает его пол и имя.

У 33-летней Филиппы это первый ребёнок, а у Джуда Лоу — шестой. В браке с актрисой Сэйди Фрост у него родились два сына и дочь. Дочери от Лоу появились также у модели Саманты Берк и у певицы Кэтрин Хардинг. Нынешняя возлюбленная актёра нашла общий язык с его наследниками, они вместе гуляют и путешествуют. Джуд признался, что жена нередко помогает ему в воспитании детей, так как имеет образование психолога, пишет StarHit.

Как сообщал NEWS.ru, кинокомпания IRC Films опубликовала тизер фильма «Гнездо» (The Nest) канадского режиссёра Шона Дёркина. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун. Мировая премьера картины состоялась 26 января на кинофестивале «Сандэнс». В России лента выйдет 24 сентября. Действие происходит в 1980-х. Успешный предприниматель Рори ради денег вместе с семьёй переезжает из США в дорогую усадьбу в родной Великобритании. Мужчине приходится изощряться, чтобы вписаться в общество местных богачей, из-за чего у него начинаются неприятности. Это второй фильм в карьере Дёркина. В 2011 году он дебютировал с лентой «Марта Марси Мэй Марлен», которая рассказывает про побег из секты.