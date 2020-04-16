Джонни Депп завёл аккаунт в Instagram

Звезда Голливуда, американский актёр и режиссёр Джонни Депп решил последовать примеру своих коллег и наконец-то зарегистрировался в Instagram.
Свой первый пост Депп сопроводил кадром, на котором он сидит за столом. Вокруг актёра расставлены свечи, а на заднем плане красуется бочка, похожая на винную.
Всем привет... снимаю кое-что для вас сейчас ... дайте мне минуту, — написал Депп.
При этом менее чем за час на звезду подписались 339 тысяч человек. А вот сам Депп подписался всего на 39 аккаунтов. Среди них оказалась его бывшая жена Ванесса Паради, дочь Лили-Роуз Депп, режиссёр Тим Бёртон, модель Кара Делевинь и актриса Пенелопа Крус.
Как писал NEWS.ru, ранее адвокаты Джонни Деппа сообщили, что Эмбер Хёрд ударила его дверью по лицу.
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