Джонни Депп завёл аккаунт в Instagram

https://static.news.ru/photo/6a873cf0-8006-11ea-80b5-fa163e074e61_660.jpg Джонни Депп Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Звезда Голливуда, американский актёр и режиссёр Джонни Депп решил последовать примеру своих коллег и наконец-то зарегистрировался в Instagram.

Свой первый пост Депп сопроводил кадром, на котором он сидит за столом. Вокруг актёра расставлены свечи, а на заднем плане красуется бочка, похожая на винную.

Всем привет... снимаю кое-что для вас сейчас ... дайте мне минуту, — написал Депп.

При этом менее чем за час на звезду подписались 339 тысяч человек. А вот сам Депп подписался всего на 39 аккаунтов. Среди них оказалась его бывшая жена Ванесса Паради, дочь Лили-Роуз Депп, режиссёр Тим Бёртон, модель Кара Делевинь и актриса Пенелопа Крус.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокаты Джонни Деппа сообщили, что Эмбер Хёрд ударила его дверью по лицу.