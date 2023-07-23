Джонни Депп потерял сознание в отеле Будапешта и не смог выйти на сцену Blikk: Джонни Деппу вызвали скорую перед концертом в Будапеште

Фото: DGP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп был срочно доставлен в больницу Будапешта после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля, пишет венгерский таблоид Blikk. Артист, находящийся в Венгрии на гастролях со своей хард-роковой группой Hollywood Vampires, не смог выйти на сцену, медики оценили его состояние как тяжелое. Менеджмент исполнителя не раскрывает причин случившегося.

Согласно источникам издания, 60-летний исполнитель главной роли в картине «Эдвард Руки-ножницы» пропустил саундчек перед запланированным концертом, но это не вызвало никаких подозрений, поскольку он делал это не в первый раз.

Все было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы, тем более что участники группы уже выполнили настройку звука. Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление [алкоголем или запрещенными веществами], — цитирует газета слова члена коллектива артиста.

Серьезность ситуации вынудила группу отложить концерт из-за опасений за здоровье и безопасность Джонни Деппа.

В тоже время в интернет попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых Депп запечатлен в нетрезвом состоянии перед началом выступления.

Это Джонни Депп пьет за час до отмены своего концерта из-за «непредвиденных обстоятельств». Скорее всего, он снова потерял сознание, — сообщил в Twitter канал chateau bunny.

Ранее стало известно, что Депп согласился приехать в Россию осенью 2023 года. Композитор Михаил Лисов рассказал, что переговоры велись несколько лет, но осложнялись разводом звезды с Эмбер Херд, положительный ответ был получен недавно. По его словам, с голливудским актером договорились о гонораре в размере $370 тысяч, также ему пообещали экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью