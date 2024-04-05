Джоли впервые заметили с дочерью после отказа Питта от совместной опеки Анджелина Джоли появилась с дочерью Вивьен на выходе из театра

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Анджелина Джоли

Папарацци запечатлели голливудскую звезду Анджелину Джоли с 15-летней дочерью Вивьен, которая появилась на свет в браке актрисы с коллегой по цеху Брэдом Питтом. Daily Mail опубликовал видео, на котором видно, как девушки вместе выходят из здания театра и садятся в черный автомобиль.

На актрисе — классический костюм в цвете camel, она идет на высоких каблуках и держит в руках объемную сумку. На ее дочери — серые брюки свободного кроя и фиолетовая футболка, волосы девочки собраны в хвостик.

Джоли идет уверенным неспешным шагом, а вот Вивьен стремительно направляется к машине и буквально запрыгивает в нее. По данным СМИ, актриса назначила дочь своей помощницей на период постановки мюзикла «Изгои».

Всего у Джоли шестеро детей. Вивьен — ее биологическая дочь от экс-супруга Брэда Питта. Естественным путем у пары также появились дети Шайло и Нокс. Еще троих детей пара усыновила.

Ранее Питт решил отказаться от совместной опеки над детьми в пользу бывшей супруги. Звезда «Бойцовского клуба» хотел достичь соглашения о разделении между ним и Джоли ответственности за воспитание детей в формате 50/50. Однако, утверждает инсайдер, недавно Питт все же решил отказаться от своей идеи. Таким образом, судебная тяжба между голливудскими актерами может закончиться уже летом этого года.