Джоли сменила фирменный стиль после поражения в суде с Питтом

https://static.news.ru/photo/c4d970c6-c81f-11eb-bea6-96000091f725_660.jpg Анджелина Джоли Фото: Access Hollywood/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые появилась на публике после проигранного суда с её экс-супругом Брэдом Питтом. Звезда сменила фирменный стиль в одежде — для празднования своего 46-летия женщина отказалась от знаменитого готического чёрного наряда и надела ярко-жёлтое свободное платье, передаёт YouTube-канал Hollywood Pipeline.

На празднике знаменитость появилась со своими шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летним Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

Накануне суд разрешил Питту совместно опекать наследников после долгих и очень неприятных разбирательств в инстанции. Супруги смогут вместе заботиться обо всех детях, кроме Мэддокса, так как он совершеннолетний.

В качестве свидетелей позволили привлечь экспертов, врачей и знакомых пары, однако запретили выступать детям звёздной пары. Джоли была крайне недовольна этим фактом, потому что считает, что судья Джон Одеркирк отказал в «справедливом судебном разбирательстве». Своими действиями, по мнению актрисы, он исключил возможность предоставления доказательств.

Джоли заявляла, что Питт не имеет права на опекунство, так как подвергал семью насилию. Женщина не раскрыла подробности случившегося, но предъявила документы, якобы подтверждающие, что экс-супруг вёл себя неподобающим образом.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года в США начнутся съёмки первого голливудского фильма, посвящённого скандалу с известным американским продюсером Харви Вайнштейном, обвинённым в домогательствах десятками женщин. Об этом рассказывает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Universal Pictures. Режиссёром ленты станет немка Мария Шрайдер, сценарий создаст лауреат премии «Оскар» британка Ребекка Ленкиевич.