Джигурда: Жорин предлагал заработать на разводе с Анисиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве заявил, что звездный адвокат Сергей Жорин предлагал ему развестись с фигуристкой Мариной Анисиной, чтобы затем зарабатывать на телешоу. По его словам, бывший помощник Евгений Ильин уничтожил запись их разговора об этом на домашнем компьютере Джигурды. Джигурда заявил, что Ильин работал на Жорина, и пообещал лишить его адвокатского статуса.

У меня все это было записано. Ильин все это уничтожил. Где Жорин мне предлагал развестись с Анисиной в 2015 году и денег заработать на ток-шоу, а потом помириться. Я сказал: «Нет, я не буду!» Ильин работал на Жорина. Жорин сбежал в Италию и не написал ни одного поста в поддержку России, — отметил Джигурда.

Ранее Джигурда признался, что никогда не изменял своей жене. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

Также Джигурда заявил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина. Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия. Также Джигурда хочет привлечь к ответственности главного редактора издания StarHit.ru за распространение дезинформации о его частной жизни.