Джигурда заявил о планах собрать гарем из наложниц

https://static.news.ru/photo/7beb52d2-78d6-11eb-ae6b-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский артист Никита Джигурда поделился своими планами на будущую семейную жизнь после свадьбы с Мариной Анисиной.

Эксцентричный актёр заявил, что будет хранить верность супруге, однако при этом он намерен создать для себя целый гарем из наложниц. По его словам, спортсменка не против.

Вскоре объявлю конкурс на почётное звание наложниц. Марина не против, — рассказал он «Собеседнику».

Он также добавил, что Анисина станет его последней женщиной. При этом заводить детей они больше не планируют.

Актёр признался, что хранил фигуристке верность целый год, пока они не могли видеться из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений на путешествия.

У нас не было тактильных ощущений. Но при этом я, конечно, «дзюбил», — признался Джигурда.

Актёр и спортсменка впервые вступили в брак в 2008 году. У них родились сын и дочь, но в 2017 году пара развелась. 22 февраля 2021 года Анисина и Джигурда снова официально стали мужем и женой, брак зарегистрировал Грибоедовский ЗАГС Москвы, писал NEWS.ru.