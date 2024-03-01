Джигурда устроил дебош в букмекерском клубе Джигурда устроил погром в букмекерском клубе после выигрыша

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда устроил погром в одном из букмекерских клубов после выигрышной ставки, передает Telegram-канал MADS. Дебош артиста попал на камеры видеонаблюдения.

Джигурда в какой-то момент вскочил с дивана, начал громко кричать и бегать по залу. После он залез на стол, с которого упал, а также приставал к персоналу и другим посетителям.

Несмотря на это, выигрыш актеру выплатили в полном размере. Информация о том, заинтересовалась ли полиция инцидентом, не поступала.

Ранее экс-директор Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова рассказала, как он пытался набиться в друзья к журналистке Ксении Собчак, но после неудачи решил завязать приятельские отношения с балериной Анастасией Волочковой. По ее словам, для артиста это самопиар. Джигурда все время «пытается к кому-то приклеиться, чтобы взлететь хоть как-то в творческом смысле и чтобы его имя было хотя бы на слуху, для него это важно», добавила экс-директор.

До этого адвокат Андрей Алешкин сообщал, что бывший помощник Джигурды Евгений Ильин не будет подавать в суд на актера за необоснованные обвинения в связи со сливом домашнего видео с участием балерины Анастасии Волочковой. Публичные претензии звучат для эпатажа, уверен юрист.