Джигурда разделся в эфире федерального канала

https://static.news.ru/photo/27f4086e-fc44-11e9-9db4-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Джигурда стал гостем шоу «Секрет на миллион», которое ведёт Лера Кудрявцева. В эфире передачи артист снял с себя рубашку.

По словам музыканта, на такие действия его подтолкнул конфликт с братом.

Он, ссылаясь на определённое обстоятельство, утверждал, что на моём теле есть татуировка, подтверждающая, что я подчиняюсь сатане. Когда это прозвучало, я предпринял всё, чтобы доказать обратное, — заявил Джигурда «Собеседнику».

Он думает, что брат начал обвинять его во всех грехах, насмотревшись жёлтых статей, которых полно в Интернете.

Если пошли обвинения в мой адрес, то я и голый готов предстать, — подчеркнул актёр.

Шоумен добавил, что Кудрявцева спокойно отнеслась к его поступку, приняв случившееся как «нестандартный ход».

Как ранее писал NEWS.ru, Джигурда объяснил, почему прикидывается юродивым и шокирует публику. Так актёр привлекает к своей персоне внимание, потому что считает себя «гениальным артистом»: он окончил Щукинское училище.