Джигурда рассказал, что мог стать кандидатом в президенты Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда во время пресс-конференции в Москве заявил, что мог стать депутатом украинской Рады, а также кандидатом в президенты Украины, однако не стал этого делать. По словам артиста, он выразил несогласие с политикой украинской власти после того, как «нацики сожгли людей» в одесском Доме профсоюзов. Речь о гибели пророссийских активистов в результате городских столкновений 2 мая 2014 года. Тогда 42 человека погибли из-за пожара, четверо — раньше, во время уличных беспорядков. Во время них также погибли двое сторонников Евромайдана.

Джигурда с 2014 года первый приехал в Донбасс, пел «Вставай, страна огромная». Имел возможность стать депутатом Думы украинской, бабки получать, быть звездой мирового уровня. Когда нацики сожгли в Одессе людей, для меня все стало ясно. Переворот произошел. Я должен был идти в президенты в начале 2015 года, программа у нас была на украинском языке по стихам Шевченко. На Украине. Я ее называю Окраина, — заявил Джигурда.

Ранее Волочкова рассказала, что при встречах с актером Никитой Джигурдой у нее всегда происходят какие-то скандалы. Об этом она заявила, рассуждая о различном отношении к дружбе с Джигурдой и другим ее товарищем — певцом Прохором Шаляпиным. С последним, по словам балерины, она всегда в хорошем настроении и смеется.

До этого Джигурда поздравил экс-подругу Волочкову с днем рождения и признался, что все еще любит ее, хоть и не может быть другом. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист назвал Волочкову, которой исполнилось 48 лет, богиней.