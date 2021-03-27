Джигурда позвал на юбилей рэперов и волынщиков без белья

https://static.news.ru/photo/681aaab0-8f00-11eb-b7d1-96000091f725_660.jpg Никита Джигурда Фото: dzhigurda12/vk.com

Актёр театра и кино Никита Джигурда, которому 27 марта исполняется 60 лет, по случаю юбилея организовал закрытую вечеринку для родственников и друзей. По его словам, торжество начнётся ближе к полуночи и будет настолько грандиозным, что на него даже начали продавать билеты. Впрочем, предупредил эпатажный артист, покупать их не следует: это чьи-то мошеннические происки, а всех, кого нет в списках, остановит строгий фейсконтроль.

Джигурда пригласил около 40 гостей, они и соберутся в ресторане. Дресс-код свободный — каждый оденется так, как посчитает нужным.

На празднике соберутся и врачи, и адвокаты, и силовики, и блогеры, и рэперы. Даже целый оркестр волынщиков в килтах без белья будет и цыгане. Короче говоря, по полной программе! — рассказал Джигурда MK.RU.

Главными гостями станут дети, которые приедут из Франции впервые за шесть лет, они прибудут в ресторан вместе с супругой актёра Мариной Анисиной.

Джигурда охарактеризовал торжество как оккультную мистерию и церемониальную магию, которую будет создавать он сам, исполняя песни и читая стихи.

Накануне юбилея артист рассказал NEWS.ru, что не чувствует собственного возраста и готов продолжать эпатировать публику. К тому же, утверждает он, за это платят «хорошие деньги». Несмотря на это, Джигурда назвал себя самым адекватным человеком в российском шоу-бизнесе.