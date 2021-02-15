Джигурда посоветовал выбрать для Евровидения песню на стихи Бродского

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Российский артист Никита Джигурда предложил использовать на музыкальном конкурсе «Евровидение» песню на стихи Иосифа Бродского. Так он отреагировал на высказывания певца Юрия Лозы, который заявил о необходимости отказаться от исполнения песен на английском языке во время участия в конкурсе.

Я люблю и уважаю Юру Лозу. Он профессионал своего дела. Я могу понять его посыл. Однако поскольку Евровидение — это международный конкурс, то, ясное дело, нужно пытаться перевести великий русский язык на великий международный английский язык, — считает артист.

Джигурда считает, что лучше всего для этого подойдёт одно из стихотворений советского и российского поэта Иосифа Бродского, который писал на английском и русском языках. По словам артиста, если бы кто-нибудь положил стихи поэта на музыку и вышел с этой композицией представлять Россию, тогда выступление имело бы «настоящий посыл» на международном конкурсе.

Актёр считает, что от России может поехать Полина Гагарина. Джигурда даже готов выступить у неё на бэк-вокале, чтобы «качнуть зал».

Полина Гагарина. Моя любимая девочка. Она делает свой продукт — на мировом уровне, — пояснил артист в интервью ФАН.

Как писал NEWS.ru, поэт Карен Кавалерян, который написал тексты восьми песен для исполнителей Евровидения из пяти разных стран, заявил, что английский язык является универсальным для конкурса. По его словам, нет разницы, на каком языке петь, поскольку важен посыл, который артист хочет донести. Поэт призвал не политизировать конкурс и английский язык.

В 2021 году Евровидение пройдёт в Нидерландах с 18 по 21 мая. Пока неизвестно, кто поедет на конкурс от России. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие пройдёт с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить онлайн.