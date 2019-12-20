https://static.news.ru/photo/0cf881aa-23b0-11ea-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда объяснил, почему прикидывается юродивым и шокирует публику. Так актёр привлекает к своей персоне внимание, потому что считает себя «гениальным артистом»: он закончил Щукинское училище.

Джигурда развеял и сомнения тех, кто думает, что он постоянно «под кайфом». Актёр признался, что никогда в жизни не кололся и ничего подобного себе не позволяет, сообщает «Дни.ру».

Джигурда также встал на защиту своего друга и коллеги Алексея Панина. Записи, которые компрометируют приятеля, Никита Джигурда назвал смонтированными.

Это все компьютерные технологии. Помните, была программа, где показали Панина, будто бы он забавляется с собакой. Так вот потом эту программу закрыли. Это был просто фейк и компьютерная графика, — заявил актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Никита Джигурда заявил, что хотел бы получить вид на жительство в Белоруссии. Он отметил, что эта страна для него — «как родная мама».