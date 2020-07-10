Джигурда обратится к оккультным силам для избавления Дивеево от карантина

https://static.news.ru/photo/254352b4-c2aa-11ea-aa76-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Никита Джигурда пообещал прибегнуть к помощи «православно-оккультных сил», если губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не отменит в скором времени карантин в селе Дивеево, где находится известный монастырь. Несколькими днями ранее Джигурда пытался его посетить и был остановлен полицией.

Если с 23 июля он не отменит карантин, то пусть пеняет на себя. Кара господня, как говорят, настигнет его неминуемо. Я подключу все свои православно-оккультные силы для того, чтобы безбожник Никитин поймал отрицательный кармический бумеранг как можно быстрее, — заявил Никита Джигурда «Аргументам недели».

Очередной скандал из-за посещения артистом Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возник 8 июля. Вместе с Джигурдой в обитель приехал его охранник Евгений Ильин, их сопровождала журналистка «Аргументов». Полицейские составили на них протоколы по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Документы направили в московский суд для принятия решения.

Село Дивеево закрыли на карантин в конце апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции в монастыре. Диагноз COVID-19 поставили более 70 сёстрам. За пределами монастыря COVID-19 был обнаружен только у одного человека. Сегодня стало известно, что глава региона на совещании в оперштабе принял решение продлить ограничительные меры до 22 июля.

Я понимаю, что Глеб Никитин 9 июля не отменил карантин в селе Дивеево потому, что это выглядело бы так, что он испугался Джигурду. Я выложил в Интернете своё видео обращение к нему, которое записывали и его люди. В этом обращении я дал губернатору время для покаяния, — заявил артист.

Решением Роспотребнадзора карантин на территории монастыря снят ещё 11 июня. Однако в самом селе продолжают действовать жёсткие ограничительные меры. При этом с 20 июня по 8 июля в Дивеево не был подтверждён ни один новый случай инфицирования коронавирусом.

Джигурда объяснил свою поездку в Дивеево тем, что таким образом хотел поддержать балерину Анастасию Волочкову, которую ранее оштрафовали за посещение населенного пункта. Приехавшим составлять на него протокол полицейским он заявил, что те «неправильно поступили» с балериной. По словам Джигурды, Волочкова «рыдая рассказала, как беспардонно с ней обращались».

Бывшая прима Большого театра посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в конце июня. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего святыню от людей, писал NEWS.ru.