https://static.news.ru/photo/8ae5914a-d327-11e9-b060-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр и шоумен Никита Джигурда прокомментировал скандал, который произошёл после «неадекватного» выступления артиста Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре.

Для меня понятно состояние поп-звезд, артистов, которые востребованы и которые, естественно, на гастролях устают. Я не исключаю и допинга, я к этому лояльно отношусь. Многие звёзды в шоу-бизнесе — секс, наркотики, рок-н-ролл. Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит, — рассказал РЕН ТВ Джигурда.

Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Директор российского певца Дмитрий Бушуев заявил, что ничего необычного в поведении звезды он лично не увидел. Он отметил, что концерт прошёл так, как было запланировано, и призвал не верить сообщениям СМИ.