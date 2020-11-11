Джигурда хочет пробежать голым по Красной площади в поддержку Ефремова

https://static.news.ru/photo/68b532d2-240d-11eb-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

59-летний актёр Никита Джигурда решил необычным способом привлечь внимание к ситуации с Михаилом Ефремовым. Он заявил, что готов пробежать голым по Красной площади в поддержку друга.

Джигурда создал петицию, в которой просит помиловать Ефремова за пьяное ДТП со смертельным исходом. Её подписали 418 человек. Актёр хочет, чтобы петиция набрала не менее 100 тысяч подписей.

Накануне звезда фильмов «Любить по-русски» выложил у себя в Instagram откровенный ролик, в котором подражает футболисту Артёму Дзюбе. Так Джигурда поддержал спортсмена после скандала с интимным видео. После того как ролик актёра посмотрели десятки тысяч человек, его посетила идея пробежки по Красной площади.

Суток не прошло, а у видео уже такие цифры по просмотрам. Вот столько же нам нужно набрать голосов в петиции. Чтобы набрала, я готов голым пробежаться по Красной площади! — цитирует Джигурду портал «Слово и дело».

Как писал NEWS.ru, артист Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.