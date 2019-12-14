Актёр Никита Джигурда заявил, что хотел бы получить вид на жительство в Белоруссии. Он отметил, что эта страна для него — «как родная мама».
Джигурда рассказал, что именно в Белоруссии снимал свой первый фильм «Супермен поневоле, или Эротический мутант».
Вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь, — сказал актёр и режиссёр в интервью телеканалу ОНТ.
Ранее NEWS.ru писал, что Джигурда вызвал Андрея Малахова на боксёрский поединок. Актёр считает, что телеведущий позволял себе оскорбления в адрес его бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной в эфирах телешоу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен