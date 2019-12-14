Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Валерия впервые дала комментарий по поводу аварии, в которую угодил её сын Арсений Шульгин. По её словам, молодой человек не был пристёгнут и трагедии удалось избежать только благодаря его девушке, которая смогла увести автомобиль от удара.

Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это всё закончилось, —...