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Оксана Самойлова похоже не намерена так просто поставить точку в скандале с рэпером Джиганом. По сведениям Super, после того, как музыкант поднял на неё руку, она всерьёз решила лишить его родительских прав.

По данным источника издания, рэпер, будучи в неадекватном состоянии, напал на жену, месяц назад родившую ему четвёртого ребенка. После этого девушка твёрдо решила запретить ему общение с детьми и развестись. В случае такого исхода событий Джиган должен будет выплачивать алименты.

Ранее стало известно о госпитализации Джигана в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, девушка даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта увидели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего дома.

Ранее рэп-исполнитель своеобразно отреагировал на новую публикацию Оксаны Самойловой. В ответ на жалостливый пост супруги он опубликовал фото с новорождённым сыном Давидом. Фото появилось в сторис его Instagram.

Пользователи решили, что снимок архивный, ведь на нём рэпер предстал в привычном виде, с бородой и бровями, писал NEWS.ru.