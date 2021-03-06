Джиган заказал дочкам тигрёнка на час с доставкой на дом

https://static.news.ru/photo/06c72c78-7f62-11eb-a756-96000091f725_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) часто балует своих четверых детей. На этот раз он решил порадовать трёх своих дочек и устроил им встречу с настоящим тигрёнком, которого доставили прямо в их особняк. Об этом рассказала жена артиста модель Оксана Самойлова в сторис Instagram.

iamgeegun/instagram.com

Подписчики тут же возмутились, куда смотрят зоозащитники, и засыпали жену рэпера гневными комментариями.

Прежде чем писать всякую ... про тигрёнка, издевательство над животными, просьба узнать его историю, — ответила Самойлова, указав контакт владельца полосатого хищника.

Что касается девочек, то Ариела, Лея и Майя были просто в шоке от появления у них дома тигрёнка. Немного придя в себя, сёстры бросились обнимать и гладить трёхмесячного тигра. Потом вся семья отправилась во двор и устроила там игру в догонялки. Тигрёнок гонялся за детьми и иногда показывал свой дикий нрав. Джиган рассказал, что малыш немного кусается, но это не опасно и совсем не больно.

У Джигана и Самойловой три дочери и младший сын Давид. Недавно Оксану раскритиковали собственные дети. Дочери модели, увидев маму без наращённых ресниц, назвали её «какой-то помятой».

Ранее Джиган и российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провели битву взглядов. Они договорились встретиться на ринге и устроить бой по правилам бокса. Боец ММА, говоря о поединке с рэпером, отметил, что не ищет слабых соперников для избиения, писал NEWS.ru.