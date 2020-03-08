https://static.news.ru/photo/8ce9f146-617c-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Джиган Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, просит прощение у своей супруги Оксаны Самойловой. По некоторым данным, женщина выгнала своего супруга из дома за измену.

Недавно музыканта увидели в клубе Майми. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он съехал из их общего дома.

Джиган публикует в Stories Instagram фотографии своей жены с извинениями. Его супруга это никак не комментирует.

Прости за всё, родная, — написал исполнитель под очередной фотографией.

При этом артист поставил геолокацию. Сейчас он находится в Сан-Франциско, а его жена в Майами.

У Самойловой и её мужа рэпера Джигана 18 февраля родился долгожданный наследник — сын Давид. Роды проходили в одной из клиник Майами. У пары также есть три дочки: Ариела, Лея и Майя.

Как писал NEWS.ru, Джиган сбрил все волосы на лице. Музыкант избавился не только от известной бороды, но и от бровей.