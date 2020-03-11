https://static.news.ru/photo/b1cbc8de-6390-11ea-85d6-fa163e074e61_660.jpg Джиган (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэп-исполнитель Джиган своеобразно отреагировал на новую публикацию Оксаны Самойловой. В ответ на жалостливый пост супруги он опубликовал фото с новорождённым сыном Давидом. Фото появилось в сторис его Instagram.

На снимке он не забыл отметить и аккаунт Самойловой. Пользователи решили, что фото архивное, ведь на нём рэпер предстал в привычном виде, с бородой и бровями. Его сын на снимке безмятежно спит в своей кроватке.

Джиган с сыном iamgeegun/instagram.com

Ранее стало известно о госпитализации Джигана в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, девушка даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта увидели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего дома.

Ранее певицу Веру Брежневу раскритиковали в Сети после того, как она высказала мнение о скандале в семье Джигана. Артистку, поддержавшую Оксану Самойлову, обвинили в бесчувствии и неспособности искренне сопереживать. Брежневой напомнили, что она сама не так давно увела мужа из семьи, став тем самым разлучницей и причинив боль другой женщине, писал NEWS.ru.