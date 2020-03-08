https://static.news.ru/photo/d4855ea6-6162-11ea-9610-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, сбрил все волосы на лице. Музыкант избавился не только от известной бороды, но и от бровей.

Подписчики Джигана заметили, что он начал ставить активно геолокацию, отличающуюся от той, где проживают его супруга Оксана Самойлова и дети. Возможно, пара рассталась. Сейчас рэпер пытается наладить отношения с женой. Он опубликовал трогательный пост, в котором признался, что она спасла ему жизнь.

Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! — написал музыкант под фотографией возлюбленной.

До этого исполнитель выходил в прямой эфир в Instagram в неадекватном состоянии. Он пил и ругался матом при своих дочерях. Поклонники подозревают, что музыкант начал употреблять наркотики.

Как ранее сообщал NEWS.ru, у Самойловой и её мужа рэпера Джигана 18 февраля родился долгожданный наследник — сын Давид. У пары уже есть три дочки: Ариела, Лея и Майя. Роды проходили в одной из клиник Майами. Счастливый отец и вся семья не расстаются с мальчиком ни на минуту и уже даже познакомили младенца с Атлантическим океаном.