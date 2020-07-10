Джиган признался, что он официально признан психически больным

https://static.news.ru/photo/5aaa75f2-c243-11ea-a812-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: instagram.com/iamgeegun/

Рэпер Джиган рассказал, что с ним произошло после рождения сына и признался, что теперь официально психически больной человек.

Мне стало очень плохо, и я пошёл в туалет. Думал, что там будет душ. Я разделся, стою голый, а душа нет. Туда заходит охрана клуба, и я начал с ними драться. В итоге оказался за решёткой. Помню, женщина из полиции меня спросила: «Что с вами?» А у меня глаза стеклянные, работает только 30 процентов сознания. Я говорю: «Это всё клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактёр! — процитировали Джигана на портале top.news.ru со ссылкой на эфир программы «Что было дальше?» в YouTube.

Рэпер рассказал, что лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества.

Меня так кошмарили. Надевали смирительную рубашку, каждый день пихали уколы, таблетки. Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка, мне пока нельзя водить машину, — подытожил Джиган.

Как писал NEWS.ru ранее, Джиган сообщил, что время в реабилитационном центре пошло на пользу и теперь, он хочет загладить вину перед семьёй. После выписки из наркологической клиники он отправился гулять с сыном.