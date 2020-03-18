https://static.news.ru/photo/b93942f8-68f5-11ea-a57e-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagramc.com

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), выйдя из американской клиники, где он лечился от наркозависимости, попытался заслужить прощения у своей супруги Оксаны Самойловой. Девушка тяжело переживала ситуацию, говорила, что не хочет просыпаться в этом мире и перестала вести страничку в Instagram.

Последнее обстоятельство крайне обеспокоило поклонников звёздной пары. И люди начали писать в соцсети Джигану. Рэпер в ответ показал вполне мирную картинку, которая царит в его семье. На видео, опубликованном в блоге музыканта, Самойлова мирно загорает возле бассейна, а Джиган подносит ей напитки.

Ранее фанаты заподозрили музыканта в избиении жены. По некоторым данным, Оксана даже выгнала рэпера из дома за измену. Недавно музыканта видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома. Однако супруга рэпера опровергла эти слухи, писал NEWS.ru.