Джиган внезапно уехал из реабилитационного центра в Майами. Этим он сильно удивил поклонников, которые подозревают, что рэпер бросил лечение.
В Instagram музыкант опубликовал, как едет куда-то на заднем сиденье автомобиля. Комментировать эти кадры Джиган не стал.
В клинику для зависимых Джиган попал после конфликта с женой. Оксана Самойлова заявила, что собирается помочь мужу выйти из сложной ситуации и разводиться с ним не собирается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова раскритиковала Джигана, который сейчас находится в рехабе (реабилитационном центре) из-за проблем с алкоголем и наркотиками. По её словам, у рэпера вот уже несколько лет беспрерывно «на уме только стриптиз-клубы».
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