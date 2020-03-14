https://static.news.ru/photo/5f9de5c4-6732-11ea-a68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган внезапно уехал из реабилитационного центра в Майами. Этим он сильно удивил поклонников, которые подозревают, что рэпер бросил лечение.

В Instagram музыкант опубликовал, как едет куда-то на заднем сиденье автомобиля. Комментировать эти кадры Джиган не стал.

@iamgeegun

В клинику для зависимых Джиган попал после конфликта с женой. Оксана Самойлова заявила, что собирается помочь мужу выйти из сложной ситуации и разводиться с ним не собирается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова раскритиковала Джигана, который сейчас находится в рехабе (реабилитационном центре) из-за проблем с алкоголем и наркотиками. По её словам, у рэпера вот уже несколько лет беспрерывно «на уме только стриптиз-клубы».