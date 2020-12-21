Джиган огорошил фанатов новой внешностью с пышной шевелюрой

https://static.news.ru/photo/d42582fe-428c-11eb-8bee-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Джиган порядком удивил поклонников, представ перед ними с пышной кудрявой шевелюрой. Рэпер уже эпатировал публику, сбрив однажды брови.

Но в этот раз внешность музыканта превзошла все ожидания. Джиган сфотографировался в чёрном парике и с загадочной улыбкой показал, как бы выглядел, если бы не его знаменитая лысина.

Добрый вечер! — подписал снимок рэпер по-итальянски, буквально ошарашив поклонников.

Фанаты сразу оценили новый образ Джигана, начав его сравнивать с Бобом Марли, Андреем Макаревичем и даже с Пушкиным. Подписчикам однозначно понравился новый образ музыканта.

«Какой мачо», «Воу-воу-воу, полегче», осыпали комплиментами рэпера поклонники.

Джиган успел «прославиться» в этом году громким расставанием с женой Оксаной Самойловой. Рэпер угодил в психиатрическую лечебницу, потом долго вымаливал прощения у супруги, после чего звёздная пара наконец помирилась. Впрочем, публика заподозрила в этом обычный пиар ради того, чтобы поднять популярность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что все её дочери — Лея, Майя и Ариэла — решили стать гимнастками. Юные спортсменки поучаствовали в первых в своей жизни соревнованиях и даже добились успеха.