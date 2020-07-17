Джиган набил новое тату в честь примирения с женой

https://static.news.ru/photo/a967bcf4-c833-11ea-8a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: iamgeegun/instagram.com

Проведённое время в реабилитационном центре пошло на пользу рэперу Джигану, жена передумала с ним разводиться и теперь музыкант делает всё, чтобы загладить вину перед своей семьёй.

На этот раз он сделал новую татуировку на груди в виде надписи Family first, что означает «семья на первом месте». Снимок с тату музыкант опубликовал в stories Instagram.

iamgeegun/instagram.com

Это фото вызвало восторг поклонников, они отметили, что это красиво и могло бы стать девизом по жизни. Но нашлись и те, кто с иронией отнёсся к попыткам артиста выдать себя за верного отца семейства.

Записал на всякий случай, чтобы не забыть, если опять накроет, — припомнили фанаты ему пьяные выходки.

В конце мая Джиган и его жена Оксана Самойлова сделали одинаковые татуировки в честь дня рождения их долгожданного сына Давида.

Ранее Джиган рассказал, что с ним произошло после рождения сына, и признался, что теперь он официально психически больной человек. По его словам, он что лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества.

Как писал NEWS.ru, модель Оксана Самойлова подтвердила, что её развод с рэпером не состоится. Девушка отметила, что сделала это ради четырех наследников, которые пострадали бы. По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось.