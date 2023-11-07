Джиган может остаться без псевдонима из-за потери прав на свою марку Mash: Устименко потерял право на товарный знак «Джиган»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган

Telegram-канал Mash сообщил, что рэпер Денис Устименко-Вейнштейн потерял права на товарный знак «Джиган». По его информации, артист спешно пытается зарегистрировать свой псевдоним в Роспатенте, чтобы не остаться без сценического имени.

Канал уточнил, что Джиган лишился прав на свой товарный знак еще в июле 2021 года, однако все это время он продолжал использовать псевдоним. В публикации говорится, что ошибку рэпер осознал лишь в августе этого года, после чего обратился в Роспатент, чтобы никто не успел забрать его сценическое имя.

По информации Mash, ведомство получило сразу несколько обращений от певца. По данным канала, запрос охватывает несколько классов: табак, реклама и управление бизнесом, воспитание, образование, а также развлечения.

Ранее на рэпера обрушилась волна критики в связи с его поддержкой Израиля. Поклонники исполнителя даже пожелали ему и его семье «пережить ужасы, которые испытывают палестинцы». Они также призвали всех мусульман отписаться от Джигана в социальных сетях. Фанаты считают, что поддерживать Израиль, будучи отцом, — неприемлемо.