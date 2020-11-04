Джиган и Самойлова заплатили за отдых на Мальдивах около 7 млн рублей

https://static.news.ru/photo/33925e58-1e91-11eb-925d-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова с детьми Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова заплатили за свой отдых на Мальдивах порядка 7 млн рублей.

Так, сутки проживания в отеле, где остановился звёздная пара, стоят около 400 тысяч рублей. Речь идёт о двухэтажном доме с собственным бассейном, стоящим прямо в море.

Известно, что по соседству с Джиганом и Самойловой проживает рэпер Тимати. В настоящее время знаменитость отдыхает на Мальдивах вместе с дочкой Алисой и своей мамой, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как Тимати и его бывшая возлюбленная модель Анастасия Решетова объявили о расставании и разъехались, они вновь решили воссоединиться ради сына Ратмира, которому исполнился год. На праздник они позвали друзей — Джигана и Оксану Самойлову.